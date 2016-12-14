Повстанці погодилися на виведення своїх сил з Алеппо - Reuters

Як передає Reuters, повстанці погодилися на виведення своїх сил з Алеппо в умовах дотримання припинення вогню.

Офіційні представники повстанців повідомили, що бойове протистояння повинне припинитися сьогодні увечері, і що вони та цивільні громадяни, які опинилися у пасці на невеличкій територій міста, покинуть Алеппо в напрямку території, що контролюється опозиційними силами на захід від міста у сільській місцевості.

Читайте такожУ Держдепі прокоментували інформацію про перемир'я в Алеппо

Повідомлення про домовленість виведення сил повстанців з Алеппо підтвердив постійний представник Російської Федерації при Організації Об’єднаних Націй Віталій Чуркін. Ця домовленість з’явилася після того, як ООН висловила глибоку стурбованість щодо новин, що сирійські урядові солдати та союзні їм іракські бойовики безцеремонно розстріляли 82 людини у відвойованих східних районах Алеппо. В ООН звинуватили їх у “масових вбивствах”.

"Остання моя інформація свідчить, що вони дійсно досягнули домовленість, що бойовики збираються покинути місто", - заявив Чуркін.

Він сказав, що це повинне статися "напевно у найближчі години".

Видання зазначає, що капітуляція повстанців або відведення сил з Алеппо означатиме припинення повстання у місті, яке тривало найбільший період часу у Сирії до спалаху війни після масових протестів у 2011 році. Придушення останніх “тліючих вуглинок повстання” у Алеппо дасть президенту Сирії Башару аль-Асаду та його коаліції військових сил, російських повітряних сил та підтримуваних Іраном бойовиків найбільшу перемогу на полі бою за увесь час війни.