У Путіна підтвердили присутність на прийомі командира російських найманців, що воювали на Донбасі

Про це розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Дождь".

Уткін був помічений ЗМІ на прийомі з нагоди святкування дня героїв вітчизни у Кремлі.

«Уткін був. Він був від Новгородської області. Він кавалер ордена мужності», - сказав Пєсков. За його словами, на прийом у Кремлі запрошувалися «герої Росії і кавалери орденів мужності».

Журналісти поцікавилися у Пєскова, за що Уткін отримав відповідну нагороду. «Цього я не можу сказати. За мужність зазвичай дають», — сказав прес-секретар. На питання про те, чи пов'язані з Уткіним бійці в Сирії, Пєсков відповів: «Я не знаю що у нього є бійці. Бійці є у міністерства оборони».

«Фонтанка» вперше розповіла про існування «ПВК Вагнера» в березні цього року. За даними видання, в Сирії загинули десятки росіян, які не входять до складу регулярної армії, а знаходяться там у складі приватної військової компанії. У загальній складності «Фонтанка» оцінювала кількість цих військових в 400 людей. Головою ПВК видання називає підполковника запасу Дмитра Уткіна з позивним Вагнер.

Як стверджувало видання, Уткін після звільнення в запас у чині підполковника працював у Moran Security Group (MSG), приватної компанії з охорони морських суден. В 2013 році в складі MSG була сформована структура «Слов'янський корпус», яка почала приймати участь у конфлікті в Сирії на боці сил президента країни Башара Асада.

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За даними «Фонтанки», в 2014 році Уткін створив підрозділ, що отримав назву «ПВК Вагнера». Його члени спочатку воювали на стороні "ДНР" і "ЛНР", а потім вирушили до Сирії. Про існування приватної військової компанії під керівництвом Вагнера також писали західні ЗМІ. За даними The Wall Street Journal, в жовтні 2015 року в Сирії загинули дев'ять найманців ЧВК. У свою чергу, Sky News повідомляв про загибель в Сирії до 600 учасників формування.

Як писав журнал РБК, база ПВК може знаходитися в селі Молькино в Краснодарському краї, а сама група знаходиться під кураторством Головного розвідувального управління Генштабу збройних сил Росії. Видання оцінювало витрати на «групу Вагнеру» в розмірі від 5,1 мільярда до 10,3 мільярда рублів.