Трамп призначив міністром внутрішніх справ США колишнього "морського котика"

Обраний президент США Дональд Трамп призначив міністром внутрішніх справ колишнього «морського котика» Раяна Зінке. Про це повідомляється на сайті перехідної адміністрації Трампа.

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«У нього один з найдостойніших послужному списків в питаннях зниження зайвої правової урегульованості, управління лісами і державними землями, а також розвитку відповідальної енергетики. Він підкреслив, що як колишній «морський котик» Зінке знає, що потрібно для перемоги, і готовий добиватися її за всяку ціну» - йдеться у заяві Трампа.

Зінке – сенатор від штату Монтана, в свою чергу прийняв пропозицію та відзначив, що буде працювати невтомно на цій посаді.

«Я буду працювати невтомно, щоб наші державні землі управлялися і зберігалися для блага всього суспільства. Також дуже важливо, щоб наші суверенні індіанські народи і їх землі володіли повагою і свободою, яку заслуговують», - сказав Зінке.

Довідка УНІАН, Міністерство внутрішніх справ США здійснює управління здебільшого природними ресурсами та землями під федеральної юрисдикцією, керує програмами, пов'язаними з корінними мешканцями США.

Раніше, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, обрав на зайняття посади секретаря Державного департаменту кандидатуру головного виконавчого директора нафтової корпорації Exxon Mobil Рекса Тіллерсона, який підтримує скасування санкцій проти Російської Федерації та має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.