У британському містечку мешканці прикрашають подвір'я різдвяними вогнями задля доброчинності (фоторепортаж)

Як зазначає Reuters, в останні роки в невеликому містечку Уестфілд в Сассексі, Південно-Східна Англія, сформувалася традиція масово прикрашати будинки й двори різдвяними вогнями.

Цього року до ініціативи долучилися близько 30 місцевих будинків.

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При цьому господарі роблять це не просто так, а задля благочинності. Справа в тому, що майстерно прикрашені вогнями подвір'я приваблюють туристів. За останні кілька років місцеві мешканці таким чином змогли зібрати пожертви в розмірі близько 45 тисяч доларів для місцевого хоспісу.

Як повідомляв УНІАН, e резиденції головного різдвяного улюбленця Санта-Клауса у фінському місті Рованіємі стартує його навколосвітня подорож.