Теракт у Туреччині: напад здійснив терорист-смертник

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив журналістам про те, що теракт здійснив терорист-смертник, пише Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.

"Напад здійснив терорист-смертник, постраждалі перебувають на лікуванні в лікарнях", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 турецьких військових загинули і 48 дістали поранення в результаті теракту в місті Кайсері.

Вибух стався поряд з місцевим університетом в центрі міста, в момент, коли автобус проїжджав повз автомобіль, начинений вибухівкою.