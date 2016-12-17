Теракт у Туреччині: напад здійснив терорист-смертник

14:44, 17 грудня 2016
Світ
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Вибух в турецькому місті Кайсері, в результаті якого загинули 13 осіб, влаштував смертник.

Пораненого в результаті теракту у турецькому Кайсері заносять до карети

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив журналістам про те, що теракт здійснив терорист-смертник, пише Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.

"Напад здійснив терорист-смертник, постраждалі перебувають на лікуванні в лікарнях", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 турецьких військових загинули і 48 дістали поранення в результаті теракту в місті Кайсері.

Вибух стався поряд з місцевим університетом в центрі міста, в момент, коли автобус проїжджав повз автомобіль, начинений вибухівкою.

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Новина в сюжеті: Теракт у турецькому місті Кайсері
Теги: #Туреччина#вибух#теракт