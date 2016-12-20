Рідні розповіли про загибель комбата російських десантників у Пальмірі – ЗМІ

У Сирії при мінометному обстрілі Пальміри загинув командир десантно-штурмового батальйону з Калмикії Санал Санчиров. Перші повідомлення про це з'явилися в соцмережах 12 грудня, а через тиждень цю інформацію підтвердили в адміністрації його рідного селища Яшкуль. Подробиці про загибель комбата сестра загиблого Любов Санчирова розповіла "Комерсанту".

Читайте такожПодарунки РФ для ІДІЛ: волонтери показали, що залишилося на залишеній "орлами" Путіна військовій базі у Пальмірі (відео)

За словами Санчирової, її брат загинув ще 8 грудня і сталося це в районі Пальміри.

"У свідоцтві про смерть, яке нам привезли з частини, сказано, що він загинув на території Сирійської Арабської Республіки в місті Пальміра. Йшов бій, вони потрапили під мінометний обстріл. Нам сказали, що кілька його товаришів по службі отримали в тому бою поранення, вони зараз перебувають у госпіталях", — говорить вона.

Співрозмовник видання, близький до Міноборони РФ, зазначив, що майор Санчиров опинився серед тих, кого екстрено перекинули 8 грудня на захист Пальміри на допомогу військам Асада. Потрапивши на передову, він і ще декілька російських військовослужбовців вступили в бій з терористами, проте незабаром були накриті мінометним вогнем.

Спочатку тіло майора було доставлено з Сирії в Москву, потім пройшло прощання в полку в Камишній, а 13 грудня відбувся його похорон у Яшкулі.

Сестра загиблого розповіла, що Саналу Санчирову було 37 років, військову кар'єру він почав будувати відразу після школи, а буквально влітку нинішнього року закінчив московську військову академію: "До Сирії він вирушив у відрядження у вересні, але ми дізналися про це вже по факту". Санчиров служив у військовій частині 74507 — це 56-а окрема десантно-штурмова бригада, дислокована в місті Камишній Волгоградської області. У Міністерстві оборони РФ новину про загибель офіцера також поки не коментували.

Як повідомлялося, 11 грудня бойовики «Ісламської держави» знову увійшли до стародавнього сирійського міста Пальміра. Пальміра була звільнена в кінці березня сирійськими збройними силами. "ІД" утримувала Пальміру протягом 10 місяців, зруйнувавши численні пам'ятники старовини.

Російські війська при втечі з Пальміри залишили там безліч військової техніки. Бойовики ИГИЛ захопили велику кількість зброї і боєприпасів, які не були знищені російськими військовими. Зараз війська коаліції намагаються знищити це озброєння.