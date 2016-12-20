У Stratfor пояснили, навіщо Путін шукає друзів серед країн колишнього СРСР

На думку фахівців приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, цей приклад свідчить про те, що і в майбутньому році Москва буде шукати нових можливостей щодо розширення своєї присутності в регіоні, передає Апостроф.

Так, 15 грудня російські військові заявили про намір розгорнути РСЗВ "Ураган" на 201-ій військовій базі в Душанбе і Курган-Тюбі, де дислокуються 7 тис. військовослужбовців.

Крім того, як випливає з останніх заяв міністра оборони РФ Сергія Шойгу, в 2017 році в Таджикистан буде направлено додаткове озброєння та обладнання, в тому числі літаки і вертольоти.

А 12 грудня Росія і Білорусь домовилися про проведення спільних операцій з боротьби з тероризмом, у Вірменії Москва і Єреван заявили про створення Об'єднаного угруповання військ, що складається з вірменських армійських підрозділів й особового складу 102-ої російської військової бази в Гюмрі.

На думку фахівців Stratfor, свій вплив на території колишнього СРСР Росія намагається посилити на тлі дедалі більшого ускладнення політичної обстановки в Європі, а також невизначеності, яка виникла у зв'язку з обранням нового президента США.

Читайте такожПриватна американська розвідка прогнозує посилення впливу Росії на території колишнього СРСР

Хоча останні угоди були укладені з країнами, які і без того є союзниками РФ - Вірменією, Білоруссю і Таджикистаном (кожна з цих країн бере участь в очолюваній Москвою організації Договору колективної безпеки ОДКБ), Росія налагодила військові контакти з державами, які не входять в ОДКБ.

Так, 29 листопада, Росія підписала угоду з Узбекистаном про модернізацію збройних сил цієї країни, а 30 листопада міністри оборони Росії та Азербайджану заявили, що їхні держави будуть розширювати вже чинну взаємодію у сфері закупівлі зброї та підготовки військовослужбовців.

"Втім, укладаючи угоди з Москвою, євразійські союзники Росії не надають їй свободу дій на своїх територіях. Ні Таджикистан, ні Вірменія не дозволили РФ збільшити чисельність військ у своїх країнах, а угода щодо спільних операцій з Білоруссю не передбачає формування російської бази на території цієї країни", - йдеться у повідомленні.

Водночас, Азербайджан та Узбекистан, швидше за все, збережуть свій нейтралітет і будуть намагатися збалансувати військове співробітництво з Росією шляхом розробки угоди щодо безпеки з іншими регіональними державами.

"Але, незважаючи на це, розширення співпраці між Москвою та іншими євразійськими країнами є ознакою того, що Кремль і наступного року, ймовірно, буде проводити більш жорстку стратегію безпеки в регіоні", - вважають у Stratfor.