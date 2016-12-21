У Туреччині затримали ще одного підозрюваного у причетності до теракту в місті Кайсері

Про це повідомляє Anadolu,посилаючись на джерело в силах безпеки Туреччини.

За інформацією джерела, поліція провела обшук в будинку підозрюваного в рамках антитерористичної операції у районі Баглар, провінції Діярбакир.

Повідомляється, що підозрюваний буде відправлений у Кайсері, де і проходить розслідування теракту.

Читайте такожЕрдоган звинуватив курдських бойовиків у організації теракту в Кайсері

Агентство зазначає, що за словами губернатора Кайсері, вже 15 підозрюваних були затримані в рамках проведеного розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в турецькому місті Кайсері було здійснено підрив замінованого автомобіля біля автобуса, що перевозив турецьких військовослужбовців. Вибух прогримів недалеко від одного з корпусів Університету Ерджієс.

Кількість загиблих в результаті теракту склала 14 осіб, 55 отримали поранення різної тяжкості.