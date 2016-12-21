"Не там розставила акценти": Трамп назвав причину поразки Клінтон на виборах

Про це він написав у Twitter.

«Вести політичну кампанію для отримання голосів колегії вибірників набагато складніше й вишуканіше, ніж для отримання голосів виборців. Хілларі сфокусувалася не на тих штатах», - йдеться в повідомленні.

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При цьому Трамп впевнений, що показав би куди кращі результати, якби переможець визначався за голосами виборців. Обраний американський президент, однак, зазначив, що в такому випадку проводив би компанію по-іншому.

Нагадаємо, раніше колегія вибірників затвердила Трампа президентом США.