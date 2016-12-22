У Туреччині поліція звільнила родичів убивці посла РФ

Як передає Європейська правда, прокуратура затримала для допиту матір, батька, сестру і двох інших родичів Мевлюта Алтинташа.

"Слідчі дії антитерористичного управління провінції у контексті розслідування вбивства Карлова щодо родичів Алтинташа завершено", - йдеться у заяві прокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, Карлов був убитий 19 грудня в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Йому в спину випустив 9 куль колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, який був звільнений з правоохоронних органів після спроби державного перевороту в липні 2016 року. Після вбивства він вигукував: "Аллаху Акбар! Ми вмираємо в Алеппо, ти помреш!" Алтинташ був убитий на місці співробітниками поліції.

20 грудня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу припустив, що за вбивством російського посла Андрія Карлова стоять послідовники опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також висуває цю версію.