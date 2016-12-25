На Філіппінах пролунав вибух біля католицького храму: 16 осіб поранено

На півдні Філіппін 16 людей поранені внаслідок вибуху, що стався в суботу, 24 грудня, неподалік католицького храму на острові Мінданао, повідомляє Радио Свобода.

"У храмі відбувалася урочиста служба напередодні Різдва. За словами священика, після вибуху люди в паніці вибігли з церкви", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що серед потерпілих є співробітник поліції, який стояв неподалік, біля патрульної машини.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за напад.

"Останнім часом у мусульманському автономному районі Мінданао на Філіппінах зросла кількість актів насильства, які здійснюють ісламістські екстремісти", - зазначає видання.