Прокуратура заявила про неможливість закрити благодійний фонд Трампа - ЗМІ

Благодійний фонд обраного президента США Дональда Трампа Trump Foundation не може бути закритий, оскільки щодо нього проводиться розслідування, повідомляє РБК з посиланням на заяву прес-секретаря головного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Емі Спіталнік в Twitter.

"Фонд Трампа досі перебуває під слідством і не може бути легально ліквідованим, поки це розслідування не завершено", - заявила Спіталнік. Вона відмовилася називати приблизний термін завершення розслідування.

У неділю, 25 грудня, Трамп заявив про намір ліквідувати свій благодійний фонд, щоб уникнути конфлікту інтересів. При цьому Трамп не назвав конкретних термінів закриття фонду, однак доручив своєму адвокату вжити всіх заходів для реалізації цього рішення.

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Нью-Йоркська прокуратура почала розслідування проти фонду Трампа у вересні. Через місяць головний прокурор штату зажадав від фонду припинити приймати пожертви, заявивши, що фонд порушив закон, згідно з яким некомерційні організації мають бути зареєстровані в адміністрації штату, зазначає Reuters.

Також в газеті The Washington Post виходила серія репортажів, в яких повідомлялося про порушення фонду, в тому числі про використання коштів фонду для врегулювання правових спорів з бізнесом Трампа.