Пропутінська молодь вимагає прибрати гастарбайтерів з Росії

"Молода Гвардія Єдиної Росії" наполягає на якнайшвидшому скороченні квоти на в`їзд трудових мігрантів до РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, з цією метою сьогодні активісти «Молодої Гвардії» провели біля офісів Федеральної міграційної служби (ФМС) по всій Росії акцію «Наші гроші - нашим людям!».

Зокрема, акції пройшли в Москві, Владивостоці, Владимирі, Липецьку, Новосибірську, Пензі, Пермі, Петропавловську-Камчатському, Рязані, Самарі, Смоленську, Тулі, Ульяновську, Хабаровську, Челябінську та Южно-Сахалінську.

У Москві акція пройшла під гаслами: «Наша країна - Наша робота!», «Порядок на будівництві - порядок на вулиці!», «Захистимо громадян Росії!», «Кожен другий - додому!», "ФМС - не гальмуй!". Разом із гаслами учасники акції тримали в руках фото паризьких заворушень і погромів 2005 року, щоб наочно продемонструвати чиновникам, до чого може призвести зволікання з ухваленням рішення про скорочення мігрантських квот.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Центрального штабу «Молодої Гвардії Єдиної Росії» Андрій ТАТАРИНОВ, акція проводиться з метою закликати чиновників не зволікати з вказівкою прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА й завершити необхідні процедури до настання 2009 року. На його думку, в непростій ситуації, викликаній світовою фінансовою кризою, потрібно якнайскоріше створити умови для отримання росіянами нових робочих місць.

«Працедавці повинні подавати заявки на залучення іноземної робочої сили тільки на ті позиції, які не зацікавили росіян. Мігрантів, які не мають дозволу на ведення трудової діяльності в Росії, слід видворити з країни, з одного боку, звільнивши робочі місця для громадян Росії, а з іншого - убезпечивши себе від потенційної ескалації злочинності, причиною якої можуть стати безробітні мігранти», - підкреслив А.ТАТАРИНОВ.

Він зазначив, що «Молода Гвардія» пропонує організувати спільні з ФМС патрулі з виявлення працюючих на території РФ незаконних мігрантів.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня прем`єр-міністр Росії В.ПУТІН запропонував із урахуванням складної ситуації на ринку праці скоротити квоту на залучення іноземної робочої сили в Росії на 50%.

6 грудня В.ПУТІН доручив терміново підготувати проект постанови щодо скорочення квот на залучення іноземної робочої сили.