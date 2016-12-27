У Франції відбувся різдвяний заплив "моржів" (фоторепортаж)

За традицією учасники запливу одягалися в купальні костюми спеціального різдвяного фасону - червоного кольору і з білою хутряною облямівкою.

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Сильні хвилі не дозволили плавцям віддалитися від берега, тим не менш, купальники старалися як можна довше протриматися у воді.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській затоці, в Чорному морі, майже на 20-метровій глибині дайвери встановили новорічну ялинку.

Півтораметрову сосну у вихідні встановили в центрі Одеської затоки (більш 5 км від берега), поряд з румунським судном Sulina, затонулому тут в 1942 році в результаті атаки радянської підводного човна.

Сосну прикрасили спеціально підготовленими іграшками і світлодіодними гірляндами. Вбравшись у новорічних казкових персонажів, у тому числі, у зайця, Діда Мороза і Снігуроньку, дайвери під водою, біля ялинки «водили хоровод і зустріли Різдво».