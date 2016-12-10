Залізнична трагедія в Болгарії забрала життя щонайменше 5 людей: подробиці інциденту

Про це повідомили болгарські чиновники у суботу, пише Reuters.

Принаймні троє з потерпілих перебувають у критичному стані в лікарнях і їх число, ймовірно, зросте, сказав представник органів охорони здоров'я Болгарії.

Уряд Болгарії заявив що має намір оголосити понеділок днем ​​національного трауру.

"Там буде більше жертв напевно", – сказав прем'єр-міністр Бойко Борисов після прибуття в село, близько в 380 км на північний схід від столиці Софії, де проживає близько 1000 чоловік, повідомив поліцейський чиновник.

Дванадцять вагонів приватного поїзда, несучи пропилен, дуже летючий і вельми горючий газ, зійшли з рейок на залізничній станції села. Один з вагонів вдарив лінію високої потужності і вибухнув, інформує місцева поліція.

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Потужний вибух зруйнував десятки будинків і громадських будівель, залишивши людей під завалами. Чиновники заявляють про повну евакуацію села, оскільки пропілен необхідно безпечно видалити.

"Два вибухи, що прогриміли, викликали серйозну пожежу і зруйнували щонайменше 20 будинків. Є багато поранених ... багато з опіками", – сказав прес-секретар МВС Георгій Костов.

18-річний чоловік помер від отриманих поранень в лікарні в північному місті Шумен, проінформували в медзакладі.

Близько 200 пожежників будуть працювати над усуненням наслідків катастрофи. Рятувальники шукають тих, що вижив в будинках поруч із залізничною лінією.