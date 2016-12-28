В майбутній адміністрації президента США розповіли, де Трамп зустріне Новий рік

Про це на брифінгу повідомив його представник Шон Спайсер, передає ТАСС.

За словами Спайсера, напередодні Нового року Трамп покине Флориду, де він відзначав Різдво. Подробиці того, як Трамп буде зустрічати Новий рік, Спайсер пообіцяв повідомити пізніше.

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Він зазначив, що робочий графік Трампа до теперішнього часу включає брифінг, який організовують представники розвідки, і ряд зустрічей з можливими кандидатами на посади в його новій адміністрації.

«Можна очікувати, що про нові призначення буде оголошено ще до кінця тижня», - сказав Спайсер.

Він додав, що Трамп щодня зустрічається з представниками своєї майбутньої адміністрації, які займаються питаннями національної безпеки.

Раніше повідомлялося, що Трамп напередодні Різдва відвідав богослужіння в єпископальній церкві в окрузі Палм-Біч, штат Флорида.