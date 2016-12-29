В Австралії поліція вилучила партію кокаїну вартістю понад $250 мільйонів (відео)

14:21, 29 грудня 2016
Світ
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Поліція в австралійському штаті Новий Південний Уельс захопила у наркодилерів 600 кг кокаїну.

Серед членів злочинного синдикату - один з колишніх регбістів австралійської збірної / Кадр з відео ТСН

Вартість цієї партії оцінюється в 258 млн доларів.

За даними поліції, партія наркотиків була доставлена з Південної Америки.

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В ході операції було заарештовано 15 осіб. Як зазначається, серед них - один з колишніх регбістів австралійської збірної.

Поліцейські вважають, що їм вдалося знешкодити міжнародний наркосиндикат, що поставляв наркотики в Австралію.

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