В Австралії поліція вилучила партію кокаїну вартістю понад $250 мільйонів (відео)
14:21, 29 грудня 2016Світ
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Поліція в австралійському штаті Новий Південний Уельс захопила у наркодилерів 600 кг кокаїну.
Серед членів злочинного синдикату - один з колишніх регбістів австралійської збірної / Кадр з відео ТСН
Вартість цієї партії оцінюється в 258 млн доларів.
За даними поліції, партія наркотиків була доставлена з Південної Америки.
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В ході операції було заарештовано 15 осіб. Як зазначається, серед них - один з колишніх регбістів австралійської збірної.
Поліцейські вважають, що їм вдалося знешкодити міжнародний наркосиндикат, що поставляв наркотики в Австралію.
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