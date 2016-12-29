У Китаї відкрили найвищий у світі навісний міст (фото)

Про це повідомляє "РИА новости", посилаючись на агентство China News Service.

Будівництво мосту було завершено у вересні.

Найвища точка мосту Бейпаньцзян, що знаходиться в однойменній долині, розташована на висоті 565 метрів метрів над землею і, за твердженням китайської сторони, міст є рекордсменом за цим показником.

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Будівництво мосту, довжина якого становить 1341 метр, обійшлося майже в 150 мільйонів доларів. Конструкція є частиною швидкісної траси, що сполучає місто Ханчжоу в провінції Чжецязн і Жуйлі в провінції Юньнань.

У провінції Гуйчжоу, яка розташована в гірській місцевості з безліччю ущелин, знаходяться сім з десяти найвищих мостів Китаю.