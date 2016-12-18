"Будівництво століття" стоїть на місці: у мережі показали нові фото Керченського мосту

Знімки опубліковані в пабліку "Керченський міст" ВКонтакте.

Зазначається, що ці фото були зроблені 17 грудня. У той же час оцінити масштаби робіт неможливо: розміщених на знімках видно невелику кількість техніки й практично не помітні люди.

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Судячи з фото, будівництво не просунулося.

Раніше УНІАН повідомляв, що будівництво залізничних підходів до Керченського мосту з боку окупованого Криму досі не почалося, тому що у федеральній цільовій програмі (ФЦП) розвитку анексованого Криму і Севастополя до 2020 року не вказаний держзамовник на цей вид робіт.

На початку червня будівництво Керченського мосту в окупований Крим припинили фінансувати, востаннє гроші російському підряднику, компанії "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга, перераховували в грудні минулого року.

Також зазначалося, що "Стройгазмонтаж" російського мільярдера Аркадія Ротенберга не може будувати міст через Керченську протоку запланованими темпами й інвестувати в закупівлю дорогого будівельного обладнання через затримку оплати виконаних робіт.