МВС Британії: у бойовиків ІД немає моральних обмежень в питанні використання хімзброї

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Британії з безпеки Бен Уоллес, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За його словами, ні про які конкретні напади мова поки не йде, однак ІД прагне до того, щоб максимізувати кількість жертв своїх нападів.

В інтерв'ю газеті Sunday Times Уоллес нагадав про те, що раніше бойовики ІД вже використовували отруйні речовини в Іраку і Сирії.

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"У них немає ніяких моральних обмежень щодо використання хімічної зброї, і якщо у них з'явиться така можливість, вони без вагань застосує його у нашій країні", - сказав він.

Він також зазначив, що в недавньому звіті Європолу наводяться свідчення того, що ІД проявляє інтерес до використання біологічної чи хімічної зброї.

За його словами, під час облави на осередок ІД в Марокко в лютому місцеві спецслужби виявили речовини, які могли бути використані для створення бомби або "смертоносного отрутохімікату".

Бен Уоллес також попередив про небезпеку з боку "внутрішніх ворогів", згадавши спроби різні терористичні угруповання, а також Росії і кіберзлочинців впровадити своїх агентів в уряд, армію і стратегічні компанії.