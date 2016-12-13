У Чернігові рятувальники завершили розбирання завалів гуртожитку, в якому обвалилася стіна

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління ДСНС у Чернігівській області, о 16:30 13 грудня пошуково-рятувальні роботи та роботи з розбирання завалу в житловому будинку Чернігова завершено.

Об'єкт передано під охорону Національної поліції України.

Всього до виконання робіт було залучено 138 чоловік та 44 одиниці техніки, у тому числі: від ДСНС – 77 чоловік, 18 одиниць техніки, від МВС – 28 чоловік, 11 одиниць техніки, від МОЗ – 6 чоловік та 2 одиниці техніки, від комунальних служб міста – 27 чоловік та 13 одиниць техніки.

Як повідомила прес-служба Чернігівської міської ради, виконавчий комітет міської ради сьогодні на своєму позачерговому засіданні виділив матері жінки, яка загинула внаслідок обвалу стіни, матеріальну допомогу в розмірі 50 тис. грн.

Допомогу виділено за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на 2016 рік як «Інші видатки на соціальний захист населення».

За словами міського голови Владислава Атрошенка, матеріальну допомогу отримають й інші постраждалі.

Людей, які зараз поселені в готелях, планують найближчим часом розселити по інших гуртожитках. Також після розбирання завалів вони зможуть зайти до будівлі гуртожитку в супроводі поліції, щоб забрати свої речі.

Розпорядженням міського голови, що підписане сьогодні, введено тимчасову заборону на здійснення реєстрації місця проживання фізичних осіб в будинку за адресою вул. Попудренка, 16 у місті Чернігові, аби попередити можливі зловживання із отриманням компенсації.

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Як повідомляв УНІАН, у Чернігові 12 грудня орієнтовно о 16:20 стався обвал в одному з під'їздів чотириповерхового гуртожитку, розташованого по вул. Попудренка, 16. Внаслідок обвалу незначні травми дістали 7 осіб. Ще дві людини опинилися під завалами.

За даними ДСНС, в будівлі сталося обрушення плит перекриття з першого по четвертий поверхи (8 квартир) та руйнування зовнішньої стіни з фасадної сторони.

Рятувальники дістали з-під завалів живим підлітка і тіло загиблої жінки 1991 року народження.

За останньою версією слідства, причиною обвалу став аварійний стан будівлі.

За даними ДСНС, в гуртожитку проживало 196 мешканців. Усі вони відселені в готелі та до родичів.