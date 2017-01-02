У Казахстані обрушилася частина багатоповерхового будинку, дві людини загинули

Як повідомив виданню ТАСС офіційний представник Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану Руслан Иманкулов, в результаті інциденту загинули щонайменше дві людини.

За його словами, повідомлення про обвалення надійшло на пульт Департаменту з надзвичайних ситуацій (ДНС) Карагандинської області пізно ввечері 1 січня. "На місце події були негайно направлені сили та засоби ДНС, проведена евакуація мешканців будинку", - сказав він.

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За словами офіційного представника відомства, на даний момент з-під завалів врятовано чотири людини, зокрема двоє дітей. "Виявлено двоє загиблих", - зазначив він, уточнивши, що в даний час продовжуються роботи по розбору завалів і пошуку постраждалих.

На місці НП працюють близько 70 осіб і 16 одиниць техніки. Організовані пересувні пункти обігріву як для громадян, так і для особового складу ДНС. Причина події встановлюється.