Спікером Палати представників США переобрано прихильника санкцій проти РФ - Пола Райана
00:14, 04 січня 2017Світ
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Палата представників США переобрала республіканця Пола Райана в якості свого спікера.
Пол Райан / REUTERS
Як повідомляє Reuters, за Райана проголосували 239 осіб, проти – 189. Ще п'ятеро голосували за інших кандидатів.
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Як відомо, Райан підтримав введення адміністрацією Барака Обами санкцій проти Росії, проте розкритикував його за повільність.
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