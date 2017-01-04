Спікером Палати представників США переобрано прихильника санкцій проти РФ - Пола Райана

Як повідомляє Reuters, за Райана проголосували 239 осіб, проти – 189. Ще п'ятеро голосували за інших кандидатів.

Читайте такожУ Трампа назвали дату його першої прес-конференції

Як відомо, Райан підтримав введення адміністрацією Барака Обами санкцій проти Росії, проте розкритикував його за повільність.