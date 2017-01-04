Спікером Палати представників США переобрано прихильника санкцій проти РФ - Пола Райана

00:14, 04 січня 2017
Світ
1204 0

Палата представників США переобрала республіканця Пола Райана в якості свого спікера.

Пол Райан / REUTERS

Як повідомляє Reuters, за Райана проголосували 239 осіб, проти – 189. Ще п'ятеро голосували за інших кандидатів.

Читайте такожУ Трампа назвали дату його першої прес-конференції

Як відомо, Райан підтримав введення адміністрацією Барака Обами санкцій проти Росії, проте розкритикував його за повільність.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #США#Райан