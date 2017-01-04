Туреччина продовжила на три місяці надзвичайний стан

Термін надзвичайного стану, що мав збігти 19 січня, тепер продовжений до 19 квітня, пише Радіо Свобода.

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Як заявив парламентарям віце-прем’єр-міністр Нуман Куртулмуш, продовження надзвичайного стану необхідне, зокрема, у зв’язку з терактами у країні.

Нагадаємо, останній теракт у Туреччині стався у Стамбулі в новорічну ніч. Внаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб. Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб. Рада Безпеки ООН засудила терористичну атаку в нічному клубі Стамбулі.