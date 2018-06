У Туреччині встановили особу терориста, який влаштував криваву стрілянину у нічному клубі Стамбула

У Туреччині встановили особу невідомого, який вчинив напад на нічний клуб у Стамбулі, в результаті якого загинули 39 осіб. Про це на своїй сторінці у Twitter написав директор розвідки ізраїльського агентства Майкл Горовіц.

Зазначається, що теракт вчинив 28-річний громадянин Киргизстану Яхья Маршапов.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg