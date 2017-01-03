У Туреччині встановили особу терориста, який влаштував криваву стрілянину у нічному клубі Стамбула

12:55, 03 січня 2017
Світ
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Терористом виявися громадянин Киргизстану.

Підозрюваний у теракті досі на волі / скріншот

У Туреччині встановили особу невідомого, який вчинив напад на нічний клуб у Стамбулі, в результаті якого загинули 39 осіб. Про це на своїй сторінці у Twitter написав директор розвідки ізраїльського агентства Майкл Горовіц.

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Зазначається, що теракт вчинив 28-річний громадянин Киргизстану Яхья Маршапов.

Наразі терорист досі перебуває на волі.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі в новорічну нічвнаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб. Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.

Рада Безпеки ООН засудила терористичну атаку в нічному клубі Стамбулі.

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Новина в сюжеті: Стрілянина у нічному клубі Стамбула
Теги: #тероризм#теракт#Стамбул