Новим представником Лондона в ЄС став екс-посол Британії в Україні – ЗМІ

Про це повідомляє російська служба «Бі-бі-сі» з посиланням на джерела в британському МЗС.

Барроу змінить на цій посаді Івана Роджерса, який був призначений послом в ЄС у листопаді 2013 року і йде з цього поста раніше запланованого терміну.

Останнім часом Роджерс піддавався критиці з боку британських парламентаріїв за свої різкі висловлювання про "брексіт".

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У грудні Роджерс заявив, що Британії знадобиться 10 років на укладення торгового договору з ЄС.

У повідомленні про свою відставку Роджерс зазначив, що у Лондона немає великого досвіду переговорів, необхідного для реалізації "брексіта".

Як очікується, Барроу належить зіграти ключову роль у переговорах по виходу Британії з Євросоюзу. Експерти відзначають, що його теж складно назвати гарячим прихильником "брексіту".

Тім Барроу працював послом в Росії з 2011 по 2015 рік, а з 2006 по 2008 рік обіймав посаду посла Британії в Україні.