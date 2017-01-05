WSJ: Трамп хоче реформувати спецслужби США

Обраний президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI). Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

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За інформацією співрозмовників видання, Трам переконаний, що Нацрозвідка США стала «роздутою і політизованою».

За даними джерел газети, радники обраного президента також працюють над планом реформи Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Зокрема, обговорюються плани урізання персоналу в штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії і збільшення кількості людей, що працюють на ЦРУ в різних країнах. Прокоментувати газеті цю інформацію в ЦРУ відмовилися.

«Команда Трампа вважає, що розвідувальне співтовариство стає абсолютно політизованим», — наводить агентство слова одного із своїх співрозмовників. «Всі вони (агентства) повинні бути спрощені. Основну увагу буде зосереджено на реорганізації агентств та їх взаємодії між собою», – додав співрозмовник, передає РБК.

Національна розвідка США була створена після терактів 11 вересня 2001 року. Відомство об'єднує 17 окремих урядових установ США, що займаються збором інформації та веденням розвідувальної діяльності в інтересах держави.