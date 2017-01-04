ЗМІ: Трамп у квітні може головувати на засіданні Ради безпеки ООН

Про це повідомляє сайт UN Tribune, який себе позиціонує себе незалежним виданням новин та аналізу стан справ в ООН.

Ротація країн, які головують в Раді безпеки, відбувається за алфавітним порядком серед 15 членів Радбезу. Сполучені Штати не займали крісло голови впродовж усього 2016 року, виконуючи останній раз належні головуванню функції у грудні 2015 року.

Під час головування кожної країни-члена Ради безпеки ООН, проводиться зустріч високого рівня, яку зазвичай очолює міністр закордонних справ або президент головуючої в Радбезі країни.

Чинний президент США Барак Обама двічі виконував функції голови Ради безпеки під час свого президенства. Перший раз у вересні 2009-го року, коли він головував на зустрічі, присвяченій ядерному розброєнню, та другий раз - у вересні 2014 року, коли він займав крісло голови засідання під час прийняття резолюції стосовно боротьби з міжнародним тероризмом.

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Трамп минулого тижня негативно висловився про ООН, назвавши організацію, що це «просто клуб для зібрання людей, спілкування та проведення гарного часу».

Також журналістам у Палм-Біч (штат Флорида) обраний президент сказав, що в ООН є величезний потенціал, який організація не використовує. «Коли ви бачили, щоб ООН розв‘язувала проблеми? Вони не розв‘язують. Вони створюють проблеми», - наголосив Трамп.

Тоді він заявив, що якщо ООН не використовуватиме свій потенціал, тоді існування організації стане марною тратою часу і грошей.

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Також видання зазначає, що обраний президент може надіслати сигнал ООН, що він не буде відвідувати засідання високого рівня, або не буде відправляти на це засідання Рекса Тіллерсона, якого він хоче бачити на посаді секретаря Державного департаменту США.

Окрім того, зазначається, що під час президенства Джорджа Буша-молодшого, президент ніколи не головував на засіданні Ради безпеки ООН, і ніколи не відправляв секретаря Держдепартаменту. Єдиний раз, коли секретар Держдепартаменту під час президенства Буша відвідував засідання Ради безпеки ООН, стався у лютому 2003 року, коли Колін Пауелл виступив із помилковими свідченнями, щоб виправдати вторгнення в Ірак.

Кандидатура Ніккі Хейлі, яку Трамп хоче бачити послом США при ООН, повинна бути затверджена у наступні декілька тижнів.