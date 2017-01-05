У турецькому Ізмірі внаслідок вибуху біля суду загинули двоє людей - ЗМІ

В турецькому Ізмірі щонайменше двоє осіб загинуло внаслідок вибуху поряд з будівлею суду автомобіля з вибухівкою.

Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet Daily News з посиланням на інформаційні агентства Doğan та Anadolu.

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Один загиблий був офіцером поліції, інший - працівником суду в районі Ізміра Байракли.

Також сказано, що у збройній сутичці з поліцією зіштовхнулися троє бойовиків, двох з яких було пізніше вбито. Напад стався приблизно о 16:00 за місцевим часом, неподалік поліцейського блокпосту, біля входу до суду, яким користувалися судді та прокурори.

Декілька машин швидкої допомоги було відправлено на місце інциденту. Поранених відвозили у найближчі лікарні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в результаті вибуху в Ізмірі дістали поранення щонайменше семеро осіб.