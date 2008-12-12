Охорона не послухалася наказу Медведєва

Невідома молода людина спробувала завадити виступу Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА на науковій конференції в Кремлі.

Як повідомляє РІА “Новости”, під час виступу Д.МЕДВЕДЄВА один з присутніх в Державному Кремлівському палаці почав викрикувати гасла. Служба безпеки спробувала вивести його із залу.

Перервавши свою промову, Д.МЕДВЕДЄВ зажадав, щоб цю людину не виводили: "Насправді не треба нікого прибирати. Хай залишається, слухає".

"Відверто кажучи, Конституція для цього і приймалася, щоб у кожного було право на висловлення своєї власної позиції. Це теж позиція, її можна поважати", - відзначив Президент Росії.

За інформацією Газеты.ру, невідомий викрикував не гасла, а "Ганьба поправкам!", журналісти інших російських ЗМІ розчули просто "Ганьба!".

А Лента.руповідомляє, що охорона вивела порушника спокою із залу, незважаючи на наказ президента не чіпати.