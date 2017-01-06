Національну розвідку США очолить Ден Коутс - ЗМІ

Колишній сенатор-республіканець 73-річний Ден Коутс буде призначений на посаду директора Національної розвідки США.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це неофіційно заявили пресі двоє співробітників перехідної команди обраного президента Дональда Трампа.

Офіційне оголошення буде зроблено до кінця тижня.

У Сенаті Коутс був членом Комітету у справах розвідки. Свого часу він виступав на підтримку перехоплення електронних кореспонденцій осіб, підозрюваних в тероризмі, і застосування до них при необхідності жорстких методів допиту. Президент Джордж Буш-молодший направив його послом в Німеччину.

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Коутс відомий як людина, яка користується авторитетом і серед однопартійців, і серед демократів. Як заявив один з представників Демократичної партії, "Коутс багато знає про Європі і Росії, і його розбіжності з Трампом щодо Росії цілком вірогідні". Ім'я Коутса укупі з п'ятьма іменами американських законодавців знаходиться в російському списку американців, яким заборонений в'їзд в Росію за їх підтримку введення американських санкцій проти російських громадян і компаній, що мають відношення до анексії Криму і російському втручанню в справи України.

Високопоставлений співробітник розвідки в інтерв'ю Reuters висловив думку, що Трамп, призначаючи Коутса, намагається примиритися з американською розвідспільнотою, викликав невдоволення обраного президента своїм припущенням, що виграти вибори йому допоміг Кремль.

Директор Національної розвідки є основним радником президента США з питань зовнішньої розвідки, він координує дії різних американських розвідслужб.