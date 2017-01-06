ЗМІ назвали втрати терористів "Ісламської держави" та курдських бойовиків у зіткненнях з турецькою армією

Генеральний штаб Збройних сил Туреччини заявив, що в рамках антитерористичної операції "Щит Євфрату" з 24 серпня 2016 року і до сьогоднішнього дня в Сирії знищено 1536 терористів "Ісламської держави" і 306 бойовиків партії "Демократичний союз" (сирійське крило "Робітничої партії Курдистану").

Як повідомляє турецьке агентство Anadolu, участь турецької армії в операції грунтується на визнаному на міжнародному рівні праві держави на самооборону і прагненні ліквідувати терористичну загрозу Туреччині, особливо з боку "Ісламської держави".

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У рамках операції поставлено мету очистити прикордонні райони Туреччини від терористів, забезпечити доставку гуманітарної допомоги і надати підтримку міжнародній місії по боротьбі з "Ісламською державою".

Також сказано, що управління з запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) і Турецький Червоний Півмісяць безперебійно доставляють гуманітарну й інші види допомоги Сирійській визвольній армії та мирним жителям.