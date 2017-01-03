Туреччина не буде припиняти військові операції в Сирії через теракт у Стамбулі

Туреччина не припинить військові операції у Сирії через теракт у нічному клубі Стамбула. Про це заявив віце-прем’єр-міністр країни Нуман Куртулмуш, пише «Радіо Свобода».

«Ми будемо з рішучістю продовжувати наші транскордонні операції», – сказав він, назвавши теракт у нічному клубі Стамбула «меседжем» від ІДІЛ.

Чиновник наголосив, що Туреччина продовжуватиме операції до тих пір, поки терористичні організації не припинять загрожувати країні.

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«Скрізь, де потрібно, ми будемо продовжувати операції, поки ці терористичні організації більше не залишатимуться загрозою для Туреччини», – заявив Куртулмуш.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі в новорічну ніч внаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб.

Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.

Рада Безпеки ООН засудила терористичну атаку в нічному клубі Стамбула.