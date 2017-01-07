"Це кінець": Конгрес США затвердив перемогу Трампа

Американський Конгрес у п'ятницю затвердив результати голосування колегії вибірників, які віддали перемогу республіканцеві Дональду Трампу. Рішення було оголошено після галасливої півгодинний спільної сесії, яка супроводжувалася безліччю заперечень конгресменів. Про це повідомляє Reuters.

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Дональд Трамп набрав 304 голоси вибірників, його суперницю від демократів Хілларі Клінтон підтримали 227. Підсумки оголосив віце-президент США Джо Байден.

Члени Палати представників вимагали перегляду результатів голосування в Алабамі, Флориді, Мічигані, Техасі, Міссісіпі і обох Каролінах.

Деякі учасники засідання скаржилися на довгі черги на виборчих дільницях, інші посилалися на побоювання з приводу російських спроб вплинути на результат на користь Трампа.

"Я проти, тому що люди нажахані незаперечними доказами втручання Росії у наші вибори", - заявила конгресмен Барбара Лі від Каліфорнії.

Байден відкинув усі заперечення і закінчив підрахунок фразою "Це кінець", тим самим розсмішивши республіканців.

Як відомо, 20 грудня відбулося голосування Колегії вибірників, більшість членів якої віддали свої голоси обраному президенту США Дональду Трампу.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джо Байден заявив, що у нього викликає занепокоєння небажання обраного президента Дональда Трампа прислухатися до думки розвідки і спецслужб і порадив Трампу "подорослішати".

Обраний президент США Дональд Трамп назвав "політичною полюванням на відьом" значну увагу, яку приділяють останнім часом кібератакам Росії на США, зокрема, хакерським атакам з метою втрутитися в американські вибори.