ЗМІ назвали ім’я та деталі з біографії терориста, що наїхав на військових в Єрусалимі
Терориста, що здійснив наїзд на військових в Єрусалимі, звали Фаді аль-Канабір.
Про це з посиланням на палестинські джерела повідомляє видання Ynetnews.
Уточняється, що нападник відбував покарання в одній з в’язниць на околиці Східного Єрусалиму, біля району Тальпіот. Військові увірвалися в будинок терориста незабаром після нападу для проведення обшуку.
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Як повідомляв УНІАН, в неділю вантажівка врізалась в пішоходів на набережній в Єрусалимі, внаслідок чого загинули чотири людини.
"Це теракт, таранний напад", – сказав представник поліції по Ізраїльському Радіо. За словами поліцейських, загинули три жінки і один чоловік.
Ізраїльський водій автобуса, який був свідком інциденту, сказав по радіо, що вантажівка врізалася в групу солдатів, і що вони відкрили вогонь по водієві, який повернув назад, а потім знову рушив за ними.
На відео з камери спостереження можна побачити, як вантажівка на великій швидкості врізається у натовп військових, після чого здає назад, де, ймовірно, лежали люди.