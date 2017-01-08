ЗМІ назвали ім’я та деталі з біографії терориста, що наїхав на військових в Єрусалимі

Про це з посиланням на палестинські джерела повідомляє видання Ynetnews.

Уточняється, що нападник відбував покарання в одній з в’язниць на околиці Східного Єрусалиму, біля району Тальпіот. Військові увірвалися в будинок терориста незабаром після нападу для проведення обшуку.

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Як повідомляв УНІАН, в неділю вантажівка врізалась в пішоходів на набережній в Єрусалимі, внаслідок чого загинули чотири людини.

"Це теракт, таранний напад", – сказав представник поліції по Ізраїльському Радіо. За словами поліцейських, загинули три жінки і один чоловік.

Ізраїльський водій автобуса, який був свідком інциденту, сказав по радіо, що вантажівка врізалася в групу солдатів, і що вони відкрили вогонь по водієві, який повернув назад, а потім знову рушив за ними.

На відео з камери спостереження можна побачити, як вантажівка на великій швидкості врізається у натовп військових, після чого здає назад, де, ймовірно, лежали люди.