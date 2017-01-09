Трамп обрав главою нацрозвідки "нев'їздного" до Росії Дена Коутса

Про це повідомляє ZN,UA, посилаючись на CNN.

Коутс він був сенатором шість років. До цього, при президенті США Джорджі Буші-молодшому працював послом Сполучених штатів в Німеччині.

"Коутс розуміє завдання розвідки, як ви знаєте, він був послом США в Німеччині, так що у нього є досвід у зовнішній політиці. Він люб'язна, проста у спілкуванні людина", - розповів про кандидата сенатор Ангус Кінг.

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Повідомляється, що Коутс активно критикував РФ за анексію Криму в 2014 році, а також вимагав від президента США Барака Обами відповідних жорстких дій. В результаті, йому заборонили в'їзд на територію Росії.

Високопоставлений співробітник розвідки в інтерв'ю Reuters висловив думку, що Трамп, призначаючи Коутса, намагається примиритися з американською розвідкою, яка вважає, що Кремль допоміг йому перемогти на виборах.