Трамп обрав главою нацрозвідки "нев'їздного" до Росії Дена Коутса
Обраний президент США Дональд Трамп заявив про призначення на посаду керівника Національної розвідки США 73-річного колишнього сенатора від штату Індіана Дена Коутса.
Про це повідомляє ZN,UA, посилаючись на CNN.
Коутс він був сенатором шість років. До цього, при президенті США Джорджі Буші-молодшому працював послом Сполучених штатів в Німеччині.
"Коутс розуміє завдання розвідки, як ви знаєте, він був послом США в Німеччині, так що у нього є досвід у зовнішній політиці. Він люб'язна, проста у спілкуванні людина", - розповів про кандидата сенатор Ангус Кінг.
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Повідомляється, що Коутс активно критикував РФ за анексію Криму в 2014 році, а також вимагав від президента США Барака Обами відповідних жорстких дій. В результаті, йому заборонили в'їзд на територію Росії.
Високопоставлений співробітник розвідки в інтерв'ю Reuters висловив думку, що Трамп, призначаючи Коутса, намагається примиритися з американською розвідкою, яка вважає, що Кремль допоміг йому перемогти на виборах.