Трамп хоче призначити зятя своїм старшим радником - ЗМІ

21:52, 09 січня 2017
Світ
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Обраний президент США Дональд Трамп має намір призначити чоловіка своєї дочки Джареда Кушнера на посаду старшого радника глави держави.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це з посиланням на телеканал CNBC повідомляє ТАСС.

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Раніше інформацію про те, що Кушнер може обійняти посаду одного з ключових радників у Білому домі, передавала також газета The Wall Street Journal. При цьому видання не виключало, що чоловік Іванки Трамп може обмежитися роллю неофіційного помічника свого тестя, відмовившись від посади у Білому домі.

До цього ЗМІ також припускали, що 35-річний Кушнер, що є власником тижневика New York Observer, може бути призначений на посаду керівника апарату співробітників Білого дому. Однак Трамп оголосив, що цю посаду обійме голова Національного комітету Республіканської партії Райнс Прібес.

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Теги: #США#Трамп