Маккейн підготував законопроект про "всеосяжні" санкції проти Росії

Група американських сенаторів на чолі з Джоном Маккейном має намір представити законопроект про нові санкції відносно Росії у зв'язку з кібератаками, метою яких було втручання у вибори президента США, передає ZN.ua.

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Маккейн заявив, що ці санкції будуть носити "всеосяжний характер".

Прихильниками законопроекту виступають також сенатори Ліндсі Грем, Бен Кардін і Роберт Менендес. Нові санкції стосуватимуться фінансового і енергетичного секторів російської економіки.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня три розвідслужби США опублікували спільну доповідь, в якій міститься висновок про те, що Путін доручив провести роботу, щоб підвищити шанси Трампа на обрання президентом через дискредитацію його суперниці, демократа Гілларі Клінтон.

Хакери проникли на поштовий сервер Національного комітету Демократичної партії, а також викрали листування керівника передвиборчого штабу Клінтон Джона Подести. Пізніше електронні листи були розміщені в Інтернеті й використовувалися, аби поставити Клінтон у незручне становище. Публікацією, зокрема, користувався і сам Трамп, який неодноразово використовував зміст цих листів як важелі політичного впливу.

У розсекреченій версії доповіді говориться, що Росія намагалася підірвати довіру до демократичного процесу в США, завдати неприємності Клінтон, перешкодити їй виграти вибори і завдати шкоди її роботі на посаді президента в разі перемоги.

Обраний президент США Дональд Трамп назвав «політичним полюванням на відьом» значну увагу, яку приділяють останнім часом кібератакам Росії на США.