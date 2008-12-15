Трупи п'ятьох немовлят знайшли в сміттєвому баку в Москві

Слідчими органами СКП в місті Москві проводиться перевірка за фактом виявлення 14 грудня 2008 року в сміттєвому контейнері на вул. Аннєнская, п`яти тіл немовлят, кожний з яких загорнутий в поліетиленовий пакет. За попереднім висновком судово-медичного експерта, немовлята були мертвонародженими на термінах від 3 до 7 місяців вагітності.

Наразі призначені необхідні медичні і біологічні судові дослідження. Перевірка триває.

Газета.ру