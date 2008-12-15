Моряки заарештували 23 піратів в Аденській затоці

Представники військово-морського флоту Індії заявили, що заарештували в Аденській затоці 23 сомалійських та єменських піратів, передає Бі-Бі-Сі.

Пірати були озброєні 7 автоматами Калашникова, трьома кулеметами і гранатометом. Вони намагалися захопити судно, що ходить під прапором Ефіопії.

Представники ВМФ Індії заявили, що передадуть піратів місцевій владі.

У листопаді цього року індійці повідомили, що потопили піратське судно біля берегів Сомалі. Пізніше з`ясувалося, що це був риболовецький траулер з Таїланду, який пірати захопили біля берегів Ємену.

Виступаючи в Бахрейні на конференції з питань безпеки, міністр оборони США Роберт ГЕЙТС закликав судноплавні компанії краще захищати судна, що ходять в Аравійському морі та Індійському океані.

Р.ГЕЙТС сказав, що США та їх союзники хотіли б одержати більше інформації про піратів перед тим, як починати наземну операцію зі знищення їхніх баз.

За словами міністра оборони США, піратством займаються всього два-три сомалійські клани, і необхідно зробити все можливе, щоб уникнути загибелі мирних жителів

Як повідомляв УНІАН, за даними Міжнародної морської організації, тільки цього року біля берегів Сомалі було зареєстровано 120 актів піратства. У 2008 році морські розбійники вже захопили 35 торгових суден і 600 членів екіпажа.

ЄС 8 грудня 2008 року почав військову морську операцію з боротьби з актами піратства біля берегів Сомалі.

З 25 вересня в полоні у піратів перебуває судно «Фаїна», у складі екіпажа якого – 17 громадян України.