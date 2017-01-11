У ФБР розповіли про атаки російських хакерів на республіканців

Про це глава відомства заявив у ході засідання комітету Сенату США з розвідки, передає РБК з посиланням на Reuters.

Він зазначив, що при цьому в американських правоохоронних органів немає ніяких доказів, які підтверджують успішність проведених атак. За словами Комі, піддалися злому старі сервери Національного комітету партії, на яких зберігаються старі електронні повідомлення, які давно не використовувалися.

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Він підкреслив, що ці дані не були опубліковані в загальному доступі, що сталося з листами і документами партії демократів, яка, на думку глави ФБР, значно більше постраждала від хакерських атак.

Раніше УНІАН повідомляв, що розвідка США розсекретила частину доповіді, в якій вказується на втручання особисто президента Росії Володимира Путіна у виборах президента Сполучених Штатів.

У доповіді вказується, що Путін замовив "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підриву демократичного процесу і дискредитації суперниці Дональда Трампа.