Мустанги на сторожі американо-мексиканського кордону (фоторепортаж)
Видання Reuters показало, як прикордонна служба США використовує диких коней для охорони порядку на кордоні з Мексикою, в тому числі для розшуку мігрантів.
Прикордонні загони США, які несуть службу на кордоні з Мексикою, використовують в якості засобу пересування мустангів - нащадків здичавілих домашніх коней. З допомогою цих тварин, які за витривалістю перевершують своїх "домашніх" родичів, прикордонники можуть пробиратися у важкодоступні місця.
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При цьому щоб видресирувати диких тварин, влада використовує працю ув'язнених тюрем.
Подібні програми існують у кількох американських штатах. Влада впевнена, що подібна практика принесе вигоду як прикордонній службі, так і ув'язненим - останнім отримані навички можуть знадобитися після виходу на свободу в мирному житті.