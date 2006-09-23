Президентом Естонії став соціал-демократ

14:21, 23 вересня 2006
Світ
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Його обрала колегія виборників

У суботу колегія виборників, за попередніми даними, обрала президентом Естонії на п`ятирічний термін заступника голови комісії у закордонних справах Європарламенту, соціал-демократа Тоомаса Хендріка Ільвеса, повідомляє РИА "Новости".

За нього проголосували 174 члени колегії при необхідних 173 голосах.

Колегія вибірників складається з 347 чоловік, (у суботу голосували 345 виборників, оскільки два самоврядування відмовилися направити своїх представників до колегії), до яких входять 101 депутат парламенту і 246 представників органів місцевого самоврядування.

Для перемоги на президентських виборах достатньо, щоб за кандидата проголосувало більше половини членів колегії.

Хід голосування транслювало естонське телебачення.

Голосування проходило в залі національної опери "Естонія".

 

 

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