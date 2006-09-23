Президентом Естонії став соціал-демократ

У суботу колегія виборників, за попередніми даними, обрала президентом Естонії на п`ятирічний термін заступника голови комісії у закордонних справах Європарламенту, соціал-демократа Тоомаса Хендріка Ільвеса, повідомляє РИА "Новости". За нього проголосували 174 члени колегії при необхідних 173 голосах.

Колегія вибірників складається з 347 чоловік, (у суботу голосували 345 виборників, оскільки два самоврядування відмовилися направити своїх представників до колегії), до яких входять 101 депутат парламенту і 246 представників органів місцевого самоврядування.

Для перемоги на президентських виборах достатньо, щоб за кандидата проголосувало більше половини членів колегії.

Хід голосування транслювало естонське телебачення.

Голосування проходило в залі національної опери "Естонія".