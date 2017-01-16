Машина проросійської пропаганди працює: у ЗМІ шириться міф про "тисячі танків США" у Європі

Про це йдеться у повідомленні Euvsdisinfo, що займається спростуванням кремлівської пропаганди, передає ЄвроПравда.

"Розповідь про перегрупування військ НАТО в Європі, яка є сумішшю правди з помилковою інформацією, вкладається в часто повторюваний прокремлівський міф про те, що НАТО – це агресор, який прагне оточити Росію", – йдеться у повідомленні.

Ретельне розслідування чергового дезінформаційного меседжу з РФ показало, що фейкова частина цієї історії починається з маленького сайту в Донецьку, який заявив, що НАТО готується до війни з Росією, розгорнувши 3600 танків в Європі.

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Ця деза потім була поширена низкою прокремлівських ЗМІ (Global Research, David Icke, "РИА Новости" тощо), але що ще більш тривожно, ці брехливі цифри також зʼявилися засобах масової інформації, таких як Independent і "Шведське радіо" (Swedish Radio), щоправда, останній ЗМІ виправив згодом свою помилку.

Як відомо, США дійсно направили свої сили до Європи в рамках НАТО для підвищення оперативної сумісності військ, щоб мати можливість швидко реагувати на нові загрози з боку РФ.

"Але насправді перегрупування військ включає в себе переміщення 87 танків. Це зовсім не 3600, 2800, навіть не "тисячі", як у різних ЗМІ, що поширюють дезінформацію", – зазначає Euvsdisinfo.

"Для порівняння, загальна кількість танків в армії США становить 8848 одиниць. Якби інформація від "ДНР" була правдою, це означало б, що 40% бойових танків США були одразу направлені до Європи", – йдеться у повідомленні.

Проте аналіз розповсюдження інформації Атлантичного DFRLab показав, що ця історія поширилася різними мовами через широку мережу сайтів, блогів, маргінальних сайтів, офіційні російські новинні канали і навіть солідні західні ЗМІ протягом декількох днів.

"Це демонструє, що прокремлівські пропагандисти мають кілька каналів і використовують мережу, здавалося б, незалежних джерел, що підтверджують один одного", – наголошують в Euvsdisinfo.