У Еквадорі затримали чоловіка, що вкрав у американських інкасаторів відро золота
01:29, 22 січня 2017Світ
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Чоловіка, що вкрав з американської інкасаторської машини відро золотої тирси, затримали в Еквадорі.
Ілюстрація / REUTERS
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Пограбування сталося у Нью-Йорку у листопаді, його зафіксували камери спостереження.
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На кадрах видно, як латиноамериканець віком за 50 років зазирає до відкритого інкасаторського автомобіля, бачить вантаж, спокійно забирає його і йде геть. Вартість вкраденого перевищує півтора мільйона доларів.
Золото поліція поки що не знайшла. Адвокати затриманого наполягають, що він не винен, і переконують, що у день пограбування їхнього клієнта на території США взагалі не було.
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