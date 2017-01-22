У Еквадорі затримали чоловіка, що вкрав у американських інкасаторів відро золота

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Пограбування сталося у Нью-Йорку у листопаді, його зафіксували камери спостереження.

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На кадрах видно, як латиноамериканець віком за 50 років зазирає до відкритого інкасаторського автомобіля, бачить вантаж, спокійно забирає його і йде геть. Вартість вкраденого перевищує півтора мільйона доларів.

Золото поліція поки що не знайшла. Адвокати затриманого наполягають, що він не винен, і переконують, що у день пограбування їхнього клієнта на території США взагалі не було.