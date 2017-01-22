Європейські націоналісти "смакують" перемогу Трампа, сподіваючись на власний успіх – ЗМІ

Як зазначає Abcnews, європейські лідери сподіваються на аналогічний успіх у своїх країнах на виборах цього року.

"Я вважаю, що ми є свідками історичних часів", – заявив журналістам лідер нідерландської антиісламської партії Герт Вілдерс. «Світ змінюється. Америка змінюється. Європа змінюється», – додав він.

Вілдерс, виступаючи англійською мовою, заявив, що "джин не йтиме назад в пляшку знову, чи подобається вам це чи ні".

Марін Ле Пен, лідер ультраправого Національного фронту Франції є головною претенденткою на президентських виборах у Франції в квітні-травні, а у вересні лідерка націоналістичної і антиіммігрантської «Альтернативи для Німеччини» Фрауке Петрі сподівається потрапити в парламент Німеччини. Компанію на з’їзді їм також склав голова Народної Партії Австрії Гаральд Вілімскі.

Виступаючи на з’їзді, вони засудили "політичний іслам" і єдину валюту Європи, назвавши це «невдалим злочинним експериментом».

Ле Пен відзначила перемогу Трампа та вихід Великобританії з Європейського Союзу на референдумі, що вона сподівається наслідувати у Франції.

"2016 рік був роком, коли англосаксонський світ прокинувся. Та 2017 рік, я впевнена, буде роком пробудження народу континентальної Європи", – сказала вона.

Ле Пен засудила політику Меркель та похвалила Трампа за те, що «він не буде підтримувати систему гноблення народу».

"Ми переживаємо кінець одного світу і народження іншого, – сказала вона. – "Ми переживаємо повернення національних держав».

Петрі сказала, що "так само, як Дональд Трамп в Америці показує вихід з глухого кута", нові перспективи є й у Європи.

В той же час близько 5000 демонстрантів зібралися біля конгрес-центру в Кобленці, співаючи гімн Європейського союзу «Оду до радості». В іншому місці в Кобленці демонстранти на противагу європейським популістам розмістили статуї Адольфа Гітлера, Беніто Муссоліні і Йосипа Сталіна, натякаючи на радикалізм лідерів ультранаціоналістичних партій.