Трамп під час свого першого повного робочого дня запевнив ЦРУ у своїй підтримці

Про це повідомляє «Голос Америки».

Трамп, який раніше був у протиріччі з низкою низкою спецслужб, сказав: «Я хочу сказати, що немає нікого, хто відчуває найсильнішим розвідувальне співтовариство і ЦРУ, ніж Дональд Трамп», – заявив він.

Раніше Трамп критично ставився до ЦРУ та інших розвідувальних агентств через їхні заяви про про російське втручання у вибори президента США.

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Як повідомляв УНІАН, раніше американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір російськими спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Автор доповіді заявляє, що колишній співробітник російських спецслужб розповів йому про стеження ФСБ за Трампом, коли той був у Москві у 2013 році. У свою чергу, адвокат і спеціальний радник Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що опублікований документ, в якому йдеться про зв'язок Трампа з росіянами – підробка.