СК Росії відкрив справу стосовно п’яти росіян за підозрою у "причетності" до "Правого сектору"

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, проведено комплекс слідчо-оперативних заходів, під час яких отримані дані, що свідчать про причетність ряду громадян Росії до діяльності «екстремістської» організації «Правий сектор», забороненої рішенням Верховного суду РФ на території Російської Федерації.

«На підставі цих даних порушено кримінальні справи стосовно п'ятьох громадян Росії: Ігоря Чудінова, Геннадія Хамраєва, Георгія Стоцького, Романа Стрігункова і Олександра Валова. У їхніх діях вбачається ознаки злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 282.2 КК РФ (керівництво діяльністю екстремістської організації і участь у ній)», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, ці п'ятеро росіян підтримують «радикальні погляди, а також ідеї фашизму і націоналізму». У різний час вони залишили Російську Федерацію і попрямували в Україну, де вступили до лав «Правого сектора». Залежно від посади кожний з них виконував певні завдання в інтересах цієї організації. Чудінов, як заступник командира одного з бойових структурних підрозділів Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», а Хамраєв, як боєць названого підрозділу, брали активну участь в операціях проти «ДНР» і «ЛНР». Стоцький, Стрігунков і Валов стали активістами «Правого сектора» і систематично брали участь у мітингах, ходах і інших суспільно-масових заходах цієї організації, заявляють в Слідчому комітеті.

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«Роботу щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності учасників організації «Правий сектор », незалежно від їх громадянства, буде продовжено», - наголошується у повідомленні відомства.

Водночас Слідчий комітет ще раз застерігає російських громадян, які вважають, що можна брати участь у різного «роду авантюрах, локальних збройних конфліктах на боці заборонених екстремістських організацій, і про це ніхто не дізнається».

"Це не так. Відомості про їх «вилазки» рано чи пізно стануть відомі російським правоохоронним органам, і притягнення до кримінальної відповідальності за подібні діяння - це лише питання часу», - заявили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН раніше, для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командира Сухопутних військ України Анатолія Пушнякова, колишнього командувача Національної гвардії України Миколи Балана і низки інших громадян України.