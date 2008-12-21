Губернатор Московської області не збирається бути послом РФ в Україні

05:25, 21 грудня 2008
Світ
861 0

"Це плітки, не більше..."

Губернатор Московської області Борис ГРОМОВ спростував чутки про те, що він залишає свою посаду у зв’язку з призначення послом РФ в Україні.

Як повідомляє РІА «Новости», Б.ГРОМОВ заявив журналістам, що не залишає свій пост. "Я залишаюся, а всі розмови - це плітки, не більше", - сказав він.

Ряд ЗМІ повідомили 15 грудня, що Б.ГРОМОВ написав заяву про звільнення зі посади губернатора і буде призначений послом в Україні. МЗС РФ спростував цю інформацію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter