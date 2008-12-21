Губернатор Московської області не збирається бути послом РФ в Україні

Губернатор Московської області Борис ГРОМОВ спростував чутки про те, що він залишає свою посаду у зв’язку з призначення послом РФ в Україні.

Як повідомляє РІА «Новости», Б.ГРОМОВ заявив журналістам, що не залишає свій пост. "Я залишаюся, а всі розмови - це плітки, не більше", - сказав він.

Ряд ЗМІ повідомили 15 грудня, що Б.ГРОМОВ написав заяву про звільнення зі посади губернатора і буде призначений послом в Україні. МЗС РФ спростував цю інформацію.