Губернатор Московської області не збирається бути послом РФ в Україні
05:25, 21 грудня 2008Світ
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"Це плітки, не більше..."
Губернатор Московської області Борис ГРОМОВ спростував чутки про те, що він залишає свою посаду у зв’язку з призначення послом РФ в Україні.
Як повідомляє РІА «Новости», Б.ГРОМОВ заявив журналістам, що не залишає свій пост. "Я залишаюся, а всі розмови - це плітки, не більше", - сказав він.
Ряд ЗМІ повідомили 15 грудня, що Б.ГРОМОВ написав заяву про звільнення зі посади губернатора і буде призначений послом в Україні. МЗС РФ спростував цю інформацію.
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