Експерти зафіксували 2,5 тисячі прикладів дезінформації з боку Росії: головна мішень - Меркель

Відповідну заяву зробив у понеділок, 23 січня, представник Європейського Союзу перед журналістами в Брюсселі, посилаючись на доповідь East StratCom Taskforce, як повідомляє DW.

Документ підготував підрозділ стратегічної комунікації зовнішньополітичної служби ЄС (EEAS), який спеціалізується на Східній Європі.

За даними експертів, існує значна ймовірність того, що Москва спробує вплинути на вибори в європейських країнах 2017 року. Так само, як це вона намагалася зробити в США. Автори доповіді вже зафіксували 2,5 тисячі прикладів дезінформації з боку Росії.

Читайте такожУ Чехії відкрили центр по боротьбі з пропагандою Кремля

"Ведеться неймовірно масштабна, принаймні частково організована кампанія проти ЄС, та його політиків і його принципів", - сказав виданню Spiegel Online співрозмовник зі зовнішньополітичної служби ЄС.

За його словами, головний об'єкт нападів російської дезінформаційної кампанії - канцлерка Німеччини Анґела Меркель, зокрема, - її політика щодо біженців та позиції щодо санкцій проти РФ.

Джерело в EEAS назвало пропаганду "частиною державної політики" Росії та додало, що Кремль напряму контролює ЗМІ та "щоденно вказує їм, про що слід писати, а про що ні".

Співрозмовник також нагадав, що журналісти, які повідомляли про відсутність на Сході України російських військовослужбовців та про те, що Росія є єдиною політичною силою, яка веде боротьбу з угрупуванням "Ісламська держава" (ІД) в Сирії, були винагородженні за свою роботу.

Кремль переслідує мету заплутати ситуацію та розколоти суспільства, вказує чиновник з EEAS. Він зокрема нагадав про те, як російські ЗМІ "дуже упереджено та дезорієнтуючи" повідомляли про Brexit та про президентські кампанії в Австрії та США.

На підставі публікацій у великих ЗМІ брехливу інформацію поширюють і невеличкі російські медіа, а також троллі в соціальних мережах, зазначають експерти зовнішньополітичної служби ЄС.

Робота над доповіддю тривала з вересня 2015 року на замовлення урядів країн ЄС. Експертна група налічувала 11 фахівців.